Da Siviglia pungono: “Montella e una striscia inquietante, sono 17 le gare senza vittorie”

Le difficoltà della Fiorentina e il disastroso ruolino di marcia della gestione Vincenzo Montella, ha avuto risonanza anche oltre i confini italiani. In particolare a Siviglia, dove lo stesso allenatore non ha lasciato grandi ricordi nella scorsa stagione, quando arrivò a campionato in corso ma fu poi a sua volta esonerato. Su El Desmarque troviamo infatti un articolo dal titolo “L’inquitante cifra di zero vittorie di Montella nella Fiorentina”, all’interno del quale si ricorda che l’Aeroplanino collezionò una striscia negativa anche in Andalusia con ben 9 gare senza successo tra campionato e coppe. Sommando i due score, si arriva a 17 partite consecutive con l’ultima vittoria di Montella che risale a 14 mesi fa. E ORA IL TECNICO RISCHIA?

