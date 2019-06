Da Milano: Della Valle alla Tod’s, nessun incontro con Commisso. Legali al lavoro

Manca ormai solo l’annuncio ufficiale per il passaggio di proprietà della Fiorentina, come testimoniano le parole di addio di Andrea Della Valle. Nella mattinata di oggi a Milano non si segnalano, al momento, ulteriori incontri tra i fratelli marchigiani e Rocco Commisso, mentre i rispettivi legali sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Secondo quanto abbiamo raccolto, Diego e Andrea si trovano nei loro uffici della Tod’s e non hanno intenzione di rilasciare ulteriori dichiarazioni. Rocco Commisso è invece segnalato all’hotel Four Seasons insieme al suo braccio destro Joe Barone.