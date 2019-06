Da Genova: Pioli in vantaggio sulla concorrenza per la panchina della Sampdoria

Il ds della Sampdoria Carlo Osti, che è sempre nel mirino del Bologna dove c’è già Walter Sabatini, ha raccolto la disponibilità dell’ex viola Stefano Pioli a sedersi sulla panchina blucerchiata. Negli ultimi giorni Ferrero sta pensando anche a Fabio Liverani (altro ex viola), reduce dalla doppia promozione con il Lecce, ma assolutamente a digiuno di esperienze in serie A, tranne la parentesi con il Genoa. Questi restano i nomi più accreditati, senza dimenticare Aurelio Andreazzoli, in lizza a sedersi sulla panchina del Sassuolo. Roberto De Zerbi piace, infatti, molto alla Roma, come alternativa alla prima scelta Fonseca. Lo scrive Repubblica Genova.