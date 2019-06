D. Della Valle: “Non avrei venduto la Fiorentina. Tifosi viola tra i migliori, Pioli…”

“Il testamento di Diego“. Si legge così in prima pagina sul Corriere dello Sport. A pagine 2 e 3 troviamo l’intervista all’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle.

Dice che sul tavolo c’erano 3 o 4 soluzioni di vendita, quella rappresentata da Commisso è stata valutata come la migliore. Aggiunge che il fratello Andrea voleva vendere la società, mentre lui, Diego, l’avrebbe tenuta. Continua dicendo di aver messo Commisso nelle condizioni migliori di fare meglio di lui e Andrea, presto capiremo in che modo. “Se abbiamo scelto lui, è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina. Non voglio finire corniuto e mazzato“.

Spazio anche a Stefano Pioli, il cui comportamento è descritto come inspiegabile da DDV, le sue dimissioni hanno sorpreso l’ormai ex proprietà della Fiorentina che avrebbe tenuto il tecnico, anche perché c’era tutto il tempo per prolungare il contratto.

Diego Della Valle dice di non aver capito Pioli e ammette di aver scritto personalmente il comunicato di risposta alle sue dimissioni, anche “per salvaguardare l’immagine di fronte alla città“.

L’ex patron, che giudica tra 7 e 8 l’avventura a Firenze, parla anche della lettera inviata ai tifosi tramite La Nazione. L’ha scritta a New York e non voleva che nessuno la toccasse. “I tifosi – è il virgolettato – sono tra i migliori d’Italia, ogni tanto qualche lenzuolo di protesta, ma niente di più. A parte le tre, quattro piazze dormienti della Serie A, mi dica lei (si rivolge a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ndr), quale piazza ha una tifoseria migliore (…). La lettera voleva mettere un punto, se non è stata gradita, mi spiace, ma mi interessa anche poco. In tutti questi anni abbiamo sempre cercato di operare con serietà, con le nostre forze nonostante i tanti ostacoli incontrati”.