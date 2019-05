Curva Fiesole e ATF: “Tutti a Parma! Poi inizierà la resa dei conti con Della Valle”

Da una parte l’appello per la trasferta di domenica e l’invito a “tutti i tifosi fiorentini a venire a Parma” perchè “c’è bisogno di tutti per uscire da questa situazione negativa” in particolare scongiurare “un epilogo assurdo di questo campionato”. Dall’altro una risposta alla lettera di Diego Della Valle: “qualora volesse imparare davvero a dare sostegno e vicinanza a questi colori, può venire a lezione dalla Curva Fiesole e da tutta la tifoseria viola”. E poi ancora: “se la società è in vendita dovrebbe essere deciso il prezzo e nominato un Advisor, scommettiamo che qualche scemo del villaggio si farà avanti? In assenza di questi dati, quelle di Diego Della Valle continuano ad essere novelle e prese in giro”.

Ecco il comunicato completo a firma Curva Fiesole e ATF