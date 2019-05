Crosetti: “La Fiorentina precipita sempre più giù, disastro assoluto”

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Maurizio Crosetti scrive anche della difficile situazione in cui si è cacciata la Fiorentina:

Inter-Empoli sarà una matassa tra Europa e salvezza e nel nodo s’è ingarbugliato pure il Genoa, con la Fiorentina che precipita sempre più giù: con Montella un pareggio e cinque sconfitte consecutive, solo un gol segnato una vita fa, disastro assoluto. (…)

La fine non è nota e potrebbe ferire senza rimedio un pezzo di storia del calcio, sia il Genoa o sia, nel caso, la Fiorentina. Poi magari cadrà l’Empoli che non lo meriterebbe, mentre è meritatissima la salvezza del Parma, un esempio negli ultimi anni che vale per tanti.