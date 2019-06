Così parlava Rocco: “Disposto a dedicarmi totalmente al calcio. E non mi aspetto di guadagnarci”

In attesa di sentirlo parlare nelle vesti di nuovo proprietario della Fiorentina, vi proponiamo alcune vecchie dichiarazioni di Rocco Commisso che aiutano a capire il personaggio e la sua passione per il calcio. Così raccontava nel corso di un’intervista al portale italo-americano wetheitalians nel marzo 2017:

In quei giorni di Pelé e Chinaglia, io andavo a vedere giocare i Cosmos. Era un’atmosfera elettrica e divenni un loro grande tifoso. Adesso stavano fallendo, smantellando la squadra e licenziando il personale. Volevo salvare la squadra. Così mi sono fatto avanti, abbiamo avviato una trattativa durata quasi 16 ore, alla fine della quale abbiamo firmato un contratto. (…) Il giorno della chiusura del contratto non avevo una squadra, nessuna organizzazione, nessuna sponsorizzazione, nessun diritto televisivo, nessun campo di allenamento, nessuna cheerleader, nessun biglietto venduto per la imminente stagione, non avevo nemmeno uno stadio dove giocare: niente. Avevamo milioni di dollari di debito verso persone che non erano state pagate. La prima priorità era quella di pagare tutti: giocatori, allenatori, personale e fornitori. Abbiamo iniziato a rimettere in piedi l’organizzazione societaria, ma era un lavoro che richiedeva la mia attenzione ogni singolo minuto della giornata. Negli ultimi 4 mesi, per me è stato 99% Cosmos e 1% Mediacom. (…)

Così invece parlava Rocco Commisso a La Voce di New York nel febbraio 2017:

Il calcio ha significato molto per me arrivando da Marina di Gioiosa Ionica (Calabria), anche se non ho mai giocato a livelli professionistici. La mia scuola non aveva una squadra di calcio, poi la borsa di studio alla Columbia University mi ha aperto la strada verso il successo. Non potevo permettere che i New York Cosmos fallissero, ho avuto successo nelle mie attività imprenditoriali e ho deciso di restituire qualcosa a questa squadra.Affari? Nel calcio non si fanno affari, forse in Italia ma non di certo negli USA, non mi aspetto di guadagnare soldi con il calcio.