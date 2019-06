Coni, Malagò: “I fiorentini siano grati a Della Valle. Commisso? Spero faccia anche meglio”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervistato da Tuttosport ha anche parlato del cambio di proprietà della Fiorentina:

Commisso? Non lo conosco… Pur essendo io amico di Diego e Andrea Della Valle spero che riesca a fare ancora meglio. Però Firenze dovrebbe essere grata ai Della Valle che, pur non essendo maniaci del pallone, hanno fatto tantissimo per il club in un momento, bisognerebbe ricordarselo, molto delicato.