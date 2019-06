Commisso: “Dobbiamo sfamare Firenze, i tifosi hanno fame di vittorie”

In occasione della presentazione in grande stile di Montella a Times Square, ha parlato Rocco Commisso mentre sui mega schermi dei palazzi venivano trasmesse le immagini della Fiorentina:

Dobbiamo sfamare la città di Firenze, ho detto a Montella di aiutarci a farlo perché i tifosi Viola hanno voglia di vincere qualcosa. Quotare la Fiorentina in borsa? Questo lo fa chi ha bisogno di soldi, noi non ne abbiamo bisogno. Su Batistuta niente è stato deciso, quando faremo qualcosa ve lo diremo. Per quanto riguarda Chiesa non ho parlato nè col padre nè col figlio.