Commisso: “Vengo per imparare. Tifosi, voletemi bene e io ne vorrò a voi” Su Chiesa e la squadra…

Dopo aver firmato l’atto di acquisto della società della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato della nuova esperienza. Ecco quanto raccolto da Violanews.com:

La Fiorentina parla italoamericano? No, parla italiano (ride, ndr) Sono felicissimo, un periodo molto breve, tre settimane di trattative, poi è arrivata la firma. Buon affare? Certo, altrimenti non lo avrei fatto. Non fatemi scendere in particolari sullo stadio, io sono qui innanzitutto per imparare, prima devo imparare, poi darò risposte .Chiesa? Faccio quello che posso per tenerlo. Tifosi? Spero che mi accolgano, vorrei che loro mi volessero bene. E io ne vorrò a loro. E’ il mio primo investimento in Italia. Montella? Ancora non c’ho parlato, fino ad oggi ho sentito solo Cognigni e i Della Valle. Adesso partiamo per Firenze. Forza Fiorentina! Firenze esigente? Anche New York lo è!