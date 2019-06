Commisso scende in campo: “Mi fate piangere, mai visto un calore così!”

Di seguito le parole di Rocco Commisso sul prato del Franchi durante il primo incontro con i tifosi: “Sono costretto a parlare italiano… fra poco mi metto a piangere, grazie. Non parlo molto bene l’italiano ma in un mese prometto di imparare. Voglio venire qui spesso, vi voglio bene. Questo giorno è più commovente di quando l’Italia è diventata campione del mondo in Germania. Vorrei ringraziare il team Mediacom e i legali che mi hanno assistito in questa avventura. Sono stato fortunato a nascere in Italia e ad avere negli Stati Uniti oltre quattromila dipendenti: loro mi hanno aiutato ad arrivare qua. Adesso sono gli americani a voler venire a lavorare in America… prima invece era il contrario. Non c’è niente al mondo come Firenze: mai ho visto un calore così, mai un’attenzione alla squadra così. Vi voglio bene, grazie Firenze… I love Florence!”.