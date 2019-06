Commisso: “Prometti meno, ma realizza di più. Montella? A volte devi sacrificare qualcuno…”

Parla Rocco. La Gazzetta dello Sport ha realizzato un’esaustiva intervista al nuovo proprietario della Fiorentina, Commisso, che non ha lesinato battute e spunti interessanti.

“Lo so, c’è anche preoccupazione tra i tifosi. Ma perché? Forse perché sono gobbo?”. (Ride della battuta, ndr) Devono darmi tempo. Sono un uomo che non promette mai ciò che non può mantenere. Non l’ho mai fatto in tutta la mia vita. C’è un motto in inglese: ‘Underpromise and Overdeliver‘. Letteralmente è: prometti meno, ma poi realizza di più. È il motto che ha sempre regolato la mia vita. Sarebbe troppo facile, fare annunci adesso. Bisogna lavorare e dimostrare con i fatti. Preferisco essere trasparente. In realtà ho la Fiorentina nel cuore da tanto: è dal 2016 che la volevo”.

“Ancora non posso sbilanciarmi sulla Fiorentina che ho in testa. Ho incontrato solo poche persone dell’attuale società. I signori Della Valle, il presidente Cognigni. Tutti i nomi che sono usciti in questi giorni non sono veri (usa un’espressione colorita, ndr). Incontreremo i leader politici locali, incluso il sindaco. Poi anche la squadra e gli allenatori”.