Commisso: “Non solo soldi, ci metterò anche il cuore. Mercato? Non siamo in ritardo”

Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato questa mattina da alcuni media, tra cui violanews.com. Queste le sue parole:

Sto aspettando, andiamo a New York dove devo fare altre cose. Ho vissuto bellissime giornate in Italia. Sono stato qui nel 2006, ho portato fortuna all’Italia nella vittoria del mondiale. Sabato l’Italia ha vinto 3-0 contro la Grecia e domenica le ragazze hanno vinto 2-1 contro l’Australia. Sono contentissimo, dobbiamo fare la stessa cosa con la Fiorentina. Metto tutto nella vita, non solo i soldi, ma anche il cuore. Lavorerò sempre, poche vacanze, questa è la mia vita.

Incontro con Montella? Può darsi ce l’abbia, ma non confermo niente. Pradè come direttore sportivo? Può darsi di sì come no. Abbiamo confermato la responsabile legale e la chief financial officier, ci saranno altre conferme, non sono venuto qui per licenziare, ma per aiutare e far crescere. La storia di Rocco non è basata sui licenziamenti, ma qualche volta si devono fare. Gandini e Scolari? Non li conosco, sono nomi che leggo sui giornali, conosco solo me stesso (ride, ndr). Quando torno in Italia? Può darsi tra due settimane, dopo ci sarà la tournée negli Stati Uniti che è molto importante per il brand Fiorentina e per Rocco perché l’ultima partita sarà nella zona di New York. La Fiorentina prenderà il posto della Roma (si riferisce alla International Champions Cup, ndr), è la sorpresa di cui vi parlavo pochi giorni fa. Se la Fiorentina è in ritardo sul mercato? Non credo, pazienza, ce la facciamo.