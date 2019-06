“Commisso non può permttersi di cedere Chiesa, non può inimicarsi i tifosi”

Intervenuto a TMW Radio, Claudio Pasqualin, procuratore e avvocato, ha parlato così di Federico Chiesa:

Commisso non si può permettere di cederlo. Per caratteristiche avrà sempre un prezzo molto alto. Commisso, visto l’ambiente viola, deve ripartire da lui. Non può inimicarsi la tifoseria con questa operazione in uscita. Resterà alla Fiorentina e nel caso contrario si creerebbe un’asta importante. Ma credo ci sarà la prossima estate.