Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana. L’intervista completa andrà in onda oggi poco dopo le 13 in “A pranzo col Pentasport”. Intanto vi proponiamo una breve dichiarazione:

Non metterò solo i soldi ma anche il cuore. Calciomercato? Non siamo in ritardo.