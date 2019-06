Commisso, le prime parole: “Sono qui per vincere. Chiesa? Fa parte degli asset societari”

Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari”. Sono le prime parole di Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, rilevata per 165 milioni dai fratelli Della Valle. L’imprenditore italoamericano, che lo scorso anno tentò l’acquisto del Milan, cerca di rassicurare i tifosi della Viola e conferma così la linea tenuta dalla precedente gestione: l’esterno d’attacco della Nazionale è patrimonio della Fiorentina. Questo significa che Chiesa sia incedibile? Difficile dirlo. Al giovane genovese sono interessate Inter e Juventus. Lo stesso giocatore, in ritiro a Coverciano con la selezione azzurra, svicola: “penso solo alla Nazionale, il resto non mi interessa”. Ma sarebbe in realtà pronto a firmare con uno dei due grandi club che lo corteggiano. Lo scrive Repubblica.it.