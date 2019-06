“Commisso innamorato di Antognoni, non mi aspetto la rivoluzione”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha parlato così di Rocco Commisso:

Commisso ha un proprio patrimonio, si è fatto da solo, non è un furbastro, è diverso da Ferrero. Sono andato a vedere un’amichevole dei Cosmos, allo stadio c’erano 4mila persone, lui è arrivato da solo, si è fatto fotografie con i tifosi, era molto vicino a me. Mi aspetto che si fermi anche con gli ultras della Fiesole. Commisso è un personaggio solare, ma quando si mette a lavorare diventa una persona molto seria. Non mi aspetto una rivoluzione immediata. Organigramma? I nomi che sono usciti non sono veri, sono autopromossi, è anche normale che sia così. Escludo Mirabelli e Gandini non è un’ipotesi. Ho sentito Scolari, non è una priorità. Antognoni ha un ruolo importante, Commisso e Barone sono innamorati di lui dagli anni settanta. Essere juventino e italo-americano è diverso da essere juventino e italiano. Qualcuno dell’entourage di Commisso tornerà a New York lunedì per sbrigare alcune questioni. Penso che Commisso tornerà a New York fra 3-4 giorni, stessa cosa per Barone che poi tornerà a Firenze per restarci a lungo.