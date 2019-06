Commisso in partenza: ecco quando dovrebbe tornare a Firenze

Radio Bruno Toscana riporta le ultime notizie su Rocco Commisso. Il nuovo proprietario della Fiorentina partirà oggi alle 16.30 da Firenze in direzione Milano col suo aereo privato. Dal capoluogo lombardo raggiungerà New York. L’imprenditore italo-americano dovrebbe tornare a Firenze tra un paio di settimane. Il 24 giugno, su invito del sindaco di Firenze Dario Nardella, potrebbe assistere alla finale del Calcio Storico in piazza Santa Croce. Curiosità: all’uscita dall’albergo, Commisso si è incontrato con l’ex viola, attuale tecnico della Florentia, Stefano Carobbi.