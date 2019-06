Commisso: “Faremo di tutto per tenere Chiesa. In Italia ho visto due partite”

Ieri sera Rocco Commisso è stato intercettato prima di cena in un albergo di Milano da La Gazzetta dello Sport. Ecco le brevi dichiarazioni che ha rilasciato, anche sulla cucina italiana:

Mi piace la pasta e soprattutto il pesce, il vostro è fantastico. Ma ora ordinerò un bel risotto e la cotoletta. Non può mancare. Sono i piatti tipici a Milano. Ora dovete spiegarmi come mi avete raggiunto, abbiamo addirittura cambiato hotel. Avevo giurato di non parlare, poi siete arrivati qui…

Il calcio mi piace, in Italia ho visto due sole partite. Sono stato una volta a San Siro e una volta a Udine, ma prima che rifacessero lo stadio. Sono stato una volta a San Siro e una volta a Udine, ma prima che rifacessero lo stadio. Se terremo Chiesa? Speriamo, sì sì. Faremo di tutto.