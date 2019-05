Commisso-Della Valle, accordo vicino… Aspettando la conferma della Serie A

Quello tra Rocco Commisso e la Fiorentina è un matrimonio che s’ha da fare… solo in caso di Serie A. In caso di una malaugurata retrocessione, infatti, l’operazione salterebbe in toto. E’ quanto riportato poco fa da tuttomercatoweb.com. Ma andiamo con ordine. Quella formulata dall’imprenditore italo-americano tramite l’advisor JP Morgan è una proposta solida, forte, concreta, che la famiglia Della Valle avrebbe già accettato. Ma ancora niente è stato messo nero su bianco: Commisso, infatti, prima vuol capire l’esito di questo drammatico campionato giocato dai viola. Se la Fiorentina domani sera dovesse compiere un autogol clamoroso e salutare la Serie A la trattativa non verrebbe conclusa. Ecco perchè la fase calda tra Commisso e i Della Valle inizierà da lunedì in poi. Genoa (ed Empoli) permettendo.