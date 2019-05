Commisso-Della Valle: l’accordo è totale. Un posto anche per Antognoni

Arrivano nuove voci riguardanti Rocco Commisso, magnate americano, che sembra ormai vicinissimo a prelevare la Fiorentina dai fratelli Della Valle. Secondo quanto riporta TuttomercatoWeb l’accordo tra l’americano e l’attuale proprietà della Fiorentina è totale, tanto che già lunedì potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura. I contatti tra le parti vanno avanti da molto tempo, con l’americano che dopo aver cercato per anni una squadra su cui credere in Italia, ha trovato nella Fiorentina la destinazione perfetta. Il lato economico finanziario è stato seguito dai suoi uomini di Mediacom e da un gruppo di manager e banchieri al lavoro già da tempo. In questi mesi il gruppo di lavoro di Commisso ha sondato altre squadre come il Palermo, controllando i bilanci e le situazioni patrimoniali. Questo ha convinto il numero uno dei Cosmos a virare su Firenze. In attesa ancora di strutturare la Fiorentina che verrà dove certamente avrà un ruolo Giancarlo Antognoni ma dove il resto è ancora work in progress.