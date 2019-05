Commisso, “che battaglia con l’MLS!”. Guerra al potere per l’uguaglianza nel calcio americano

Orlando Urbano, calciatore cresciuto nella Juventus, ha trascorso alcune settimane con i New York Cosmos, società di Rocco Commisso. Ai microfoni di Radio Bruno, ha raccontato l’imprenditore americano, interessato all’acquisto della Fiorentina:

Commisso è una realtà importante dal punto di vista della solubilità, ha coinvolto televisioni ed è un imprenditore di tutto rispetto. È uno sportivo appassionato di primo livello, ha attivamente fatto qualcosa per le Università americane, coinvolgendo Joe Barone, un grandissimo personaggio: è il suo punto di riferimento sportivo. Se il futuro dovesse essere Rocco Commisso, faccio i complimenti a lui per Firenze e a Firenze per accettare un uomo così facoltoso: con le sue origini italiane ha dato lustro all’Italia. Uomo di sport ma anche di principi: sta andando controcorrente in America, ha avuto il coraggio di andare contro i poteri dell’MLS per la filosofia del campionato, che dovrebbe allinearsi con il metodo europeo fatto con promozioni e retrocessioni. Ha preso in mano una causa per il sociale, ovvero la meritocrazia. Ha speso una ventina di milioni in avvocati per arrivare a una regola sportiva che potesse andare bene per tutti