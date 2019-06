Commisso arriva a Firenze… e piovono già regali!

Appena arrivato a Firenze e subito ricoperto dal calore della gente e… di regali! Rocco Commisso si trova in questi momenti in Palazzo Vecchio dove sta incontrando il sindaco Nardella, che come riporta Radio Bruno, ha regalato al neo proprietario viola una spilla a forma di giglio. Inoltre in serata il tycoon italo-americano riceverà una delegazione di tifosi viola che gli faranno una sorpresa. E’ scattata subito la scintilla, Rocco Commisso ha fatto breccia nel cuore della gente, e questi piccoli gesti lo testimoniano.