Cognigni saluta Commisso: “Abbiamo lasciato una macchina funzionante, nessun rimpianto”

L’ormai ex presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, si è incontrato stamani con Rocco Commisso nell’albergo dove alloggia il neo-proprietario viola. L’ultimo, definitivo passaggio di consegne in casa viola, dopo due ore e mezza di chiacchierata con il braccio destro della famiglia Della Valle. Ecco le parole rilasciate a Radio Bruno: “Più che emozioni c’è la consapevolezza di aver lasciato una macchina funzionante, che è stata apprezzata, quindi tutti i progetti che avevamo in pancia verranno sviluppati in maniera sostanziale e in linea con quanto già deciso. Momenti più belli? Moltissimi. Rimpianti ed errori? Nessuno, parlarne sarebbe inopportuno. I Della Valle sono convinti di aver lasciato la Fiorentina in buone mani a Commisso, io tornerò sicuramente a Firenze”.