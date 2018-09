Cognigni: “Abbiamo rifiutato 40 milioni per Milenkovic. Centro Sportivo, Chiesa e FIGC…”

Il Presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha rilasciato un’intervista a Sky, dove ha parlato a tutto tondo del mondo viola:

“Progettualità? Due anni fa abbiamo deciso di cambiare pagina. In questo sistema calcio dove il Dio denaro fa la differenza, abbiamo scelto che la passione non poteva morire, così come lo stimolo di far qualcosa di importante. E abbiamo deciso di ricominciare creandoci i campioni in casa. Chiesa ad esempio è un prodotto del nostro vivaio, così come altri, vedi Bernardeschi e Babacar. Chiesa ce l’hanno chiesto in molti, ma non abbiamo mai negoziato alcuna offerta. Nel progetto che abbiamo in mente i giovani sono una base importante.

Milenkovic? Abbiamo rifiutato negli ultimi giorni di mercato un’offerta da quaranta milioni di euro.

Pioli? Ci dispiace esserci venuti in contatto così tardi. Stiamo lavorando in sinergia, non ci siamo mai posti la possibilità di prolungare: non dico sia una formalità, ma vogliamo lavorare ancora con lui.

Astori? È ancora con noi. Non posso scordare la riunione con lui e Corvino quando stavamo vendendo tanti campioni. Ci disse che sarebbe rimasto con noi, ed è il ricordo più grande che ho di lui. Dobbiamo continuare a farlo insieme. Sono contento che la fascia sia andata sul braccio di Pezzella, un vero leader. Ha saputo essere punto di riferimento nello spogliatoio. Pensiamo che possa rimanere molto a lungo a Firenze: con lui possiamo fare qualcosa di importante.

Donne? Siamo stati i primi a crederci, arrivando subito primi, vincendo campionato e coppa. Sono due anni che calchiamo i campi della Champions League. Ne siamo orgogliosi: abbiamo trovato professioniste vere, ragazze che considerano allenamenti e partite con tutte le attenzioni che hanno anche i maschi.

Giovani? Il progetto non può prescindere dall’aver una propria casa. Nell’ultimo CdA abbiamo deliberato la possibilità di prendere in considerazione una zona a nord di Firenze nella quale creare un grande centro sportivo del settore giovanile, in cui si allenino tutte le squadre. Il progetto peserà per oltre trenta milioni perché vogliamo farlo d’eccellenza. Grazie alla collaborazione con il Comune stiamo provando a portarlo avanti.

Presidente FIGC? Speriamo che il 22 ottobre si arrivi alla fumata bianca. Il commissariamento non ha portato grandi risultati. Siamo riusciti a creare e far approvare uno statuto che permette all’associazione di essere riconosciuta come società in cui manager esterni possono gestire tutti. Si prevede la figura di un ad, da nominare prima possibile. C’è un bravo presidente come il dottor Miccichè, che però dovrebbe essere un presidente di rappresentanza. Con l’ad la Lega sarà costituita così da tutelare gli interessi di ogni singolo partecipante”.