NY Times: Fiorentina ceduta a Commisso per 135 milioni, lunedì l’annuncio

La bomba arriva dagli Stati Uniti, e dà l’affare praticamente per fatto. Secondo quanto riporta l’edizione online del New York Times da lunedì la Fiorentina sarà di proprietà del magnate sessantanovenne italo-americano Rocco B. Commisso, già proprietario dei New York Cosmos. Il fondatore di Mediacom avrebbe incaricato la banca JP Morgan di chiudere l’affare con la famiglia Della Valle, trovando l’accordo nella scorsa settimana per una cifra di 150 milioni di dollari (circa 135 milioni di euro).

A giorni dunque, la Fiorentina avrà una nuova proprietà visto che si stanno materializzando quelle che fino a poche ore fa sembravano solo voci: questo perché le parti hanno voluto mantenere l’anonimato fino al momento delle firme, che adesso sembra davvero concretizzarsi. Dopo 17 anni si chiude così l’era Della Valle, un’esperienza lunga quanto travagliata che quest’anno ha toccato i minimi storici nel rapporto con i tifosi viola.