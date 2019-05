Ciofani consiglia la Fiorentina: “Ci vuole pazienza, non serve smantellare la squadra”

L’attaccante del Frosinone, Daniel Ciofani, presente a Montemarciano in provincia di Ancona per la 4^ edizione del Premio Cesarini, ha parlato ai microfoni di TMW anche della Fiorentina:

Il gol al Franchi contro la Fiorentina? E’ stato pesante, in uno stadio importante e in una settimana indimenticabile. Ho giocato praticamente 40 minuti in due gare segnando due gol.

La crisi finale della Fiorentina? Il cambio di allenatore qualcosina ha portato. La Fiorentina ha un organico importante e giovane, ci vuole pazienza. L’errore da non fare è quello di smantellare la squadra. Secondo me ci sono dei talenti straordinari.

Le polemiche su Fiorentina-Genoa? Non l’ho vista, ma ho visto gli ultimi minuti di Inter-Empoli. Quella di San Siro è stata una gara fantastica. Non posso giudicare Fiorentina-Genoa, ma posso dire che l’Empoli ha fatto un grandissimo campionato e probabilmente meritava di salvarsi.