“Chiesa vuole andare via, per Commisso sarà una battaglia”

Il giornalista del Corriere della Sera e del Corriere Fiorentino, Alessandro Bocci, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Mi sembra un grande personaggio, parla al cuore della gente, è un personaggio di grande empatia, non mi sembra uno sprovveduto, anche perché da niente si è fatto un patrimonio di 5 miliardi di dollari. Non pensiamo che in due giorni possa succedere tutto.

La vicenda Chiesa? Il telefono di Enrico deve squillare in tempi rapidi, è il primo nodo da sciogliere. Non basta dire la frase su Baggio. Mi duole dirlo, ma ho delle consapevolezze: credo che Chiesa voglia andarsene. Non penso che sia una questione di soldi, ma di salto in avanti. I giocatori di oggi vogliono cogliere l’attimo, è una battaglia.