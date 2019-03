Chiesa, scongiurato il peggio: oggi al centro sportivo, lavora per giocare a Cagliari

Nessuna ulteriore visita specifica in programma a breve, nessun ulteriore report medico, quindi buone notizie sul fronte Chiesa. Federico, che ieri è uscito al 36° di Fiorentina-Lazio per un “risentimento muscolare al retto addominale”, stamani si è presentato regolarmente al centro sportivo per svolgere le terapie post infortunio. Un problema che, dalle prime ricostruzioni, potrebbe essere dovuto semplicemente alle tantissime partite giocate in poco tempo dal numero 25 viola. Sempre in campo per oltre 90 minuti, sempre più che generoso. Le condizioni di Chiesa verranno valutate dallo staff medico giorno dopo giorno, per stabilire se potrà essere a disposizione di Pioli per Cagliari-Fiorentina. Al momento c’è cauto ottimismo in questo senso.