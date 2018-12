Chiesa, qualche scelta sbagliata di troppo

Federico Chiesa è indubbiamente il giocatore più talentuoso di questa Fiorentina ed in prospettiva del calcio italiano, ma dopo queste 16 giornate c’è qualcosa da rivedere. Come riporta il Corriere dello Sport, Chiesa troppe volte si trova a sbagliare la scelta decisiva, iniziando la sua azione con una progressione di 40 metri, dove nessun terzino riesce a tenerlo, salvo poi concludere male o passarla in maniera sbagliata ai compagni. Contro l’ Empoli ha stabilito il record di conclusioni tentate da un singolo giocatore nella Fiorentina, ben 8, ma solo una volta ha impensierito Provedel. Il vero cambiamento che deve forzare Chiesa su se stesso è legato al cercare la scelta migliore per lui e per la squadra, come l’azione per il gol di Mirallas, in cui serve Simeone che deve solo verticalizzare per il belga.