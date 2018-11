Chiesa il predestinato e la profezia di Sousa: sarà lui il capitano senza Pezzella

Siamo verso la fine dell’estate 2016 a pochi giorni dall’inizio del campionato di quell’anno, un Paulo Sousa che alla domanda “Chi tra i suoi giocatori rappresenta il vero futuro della Fiorentina?” risponde in modo perentorio: “Federico Chiesa, mi auguro possa diventare capitano e bandiera del club viola”. Tutti si aspettavano che il tecnico portoghese indicasse Bernardeschi, invece, come suo solito, il mister ex Basilea sorprese un po’ tutti, considerando che, all’epoca, il numero 25 non era proprio in rampa di lancio come adesso. Se il concetto di bandiera, nel calcio attuale, è ormai diventato molto astratto (purtroppo), quello di capitano, al contrario, mantiene ancora un significato. E così adesso è ufficiale: Federico Chiesa, complice l’infortunio di German Pezzella, domenica in quel di Bologna porterà al braccio i gradi di capitano. A rendere la cosa sicura è stato lo stesso Pioli, ieri sera a Viareggio. Tra voci di mercato sempre più insistenti e una collocazione tattica ancora da perfezionare – il tridente gigliato, ahimé, al momento non decolla – il figlio d’arte proverà, portando la fascia che fu di Davide, a regalare una gioia al popolo viola, magari tornando a segnare, perchè no, proprio al Dall’Ara. Il gol, a lui come a Simeone, manca da troppo tempo, e pure la vittoria alla Fiorentina.