FOTO VN – Toh, chi si rivede: due meteore viola fanno visita al Centro Sportivo

Nessuna seduta di allenamento al Centro Sportivo ma, tra i calciatori che si sono visti, da segnalare due presenze inaspettate. Dopo la salvezza ottenuta non senza affanno ieri sera, la Fiorentina è ufficialmente in vacanza ma in zona Campo di Marte si sono visti Sebastian Cristoforo e Maxi Olivera. Il primo ha sfiorato la Champions con il Getafe, il secondo sta giocando con continuità in Paraguay, con l’Olimpia Asuncion. Per i due difficile che il loro futuro sia nuovamente con la maglia viola ma anzi, si cercherà di venderli al miglior offerente.