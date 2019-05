Cessione società e programmazione sportiva: due velocità… da sincronizzare

Se Diego Della Valle si riferiva alla cessione della Fiorentina, “un minuto” non è bastato per arrivare all’annuncio. E chissà se sarà sufficiente aspettare fino al Cda straordinario indetto per venerdì per avere qualche certezza in più, quanto meno sui tempi. C’è da capire in primis se gli interlocutori sono davvero molteplici o se arriverà il via libera per entrare nel dettaglio con Rocco Commisso, la cui offerta è già concreta. Ma anche nel secondo caso c’è il rischio che i tempi vadano per le lunghe, come accaduto nel recente passato per il closing di altre società di Serie A. Mentre i tempi della programmazione sportiva sono già abbastanza stretti: c’è da decidere in fretta sui dirigenti, sull’allenatore e sulle strategie di mercato, ed è nell’interesse di Commisso mettere le mani sulla Fiorentina il più in fretta possibile.

