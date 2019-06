Celeste Pin: “La società remi dalla stessa parte. Se Commisso ha scelto Firenze c’è un motivo”

L’ex viola Celeste Pin, presente nel studi di Toscana TV nel programma 30° Minuto, ha parlato della nuova Fiorentina che sta prendendo forma:

L’arrivo di Commisso dà modo anche di ricucire il rapporto con i tifosi. Mi aspetto una ristrutturazione della società, ma al contempo nel modo giusto per poter agire bene sul mercato. Mi auguro che possa essere pronta per ripartire e guardare avanti. Tutti si devono concentrare sul futuro per accompagnare una persona nel giusto approccio, visto che se è venuta a Firenze un motivo c’è. Montella? Penso che conti in assoluto prima di tutto la società: se non è salda non c’è allenatore che tenga. Il nome sarà importante, ma servirà prima di tutto un grande lavoro sui giocatori in prestito e sui tanti che devono conoscere ancora il loro destino.