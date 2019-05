Cecchi: “Vicenda Commisso non mi convince. Corvino? Si assuma responsabilità”

Dagli studi di Radio Bruno arrivano le parole di Stefano Cecchi sui temi caldi in casa viola:

“La partita di domenica? La replica di quella del ’77/’78. C’è da scandalizzarsi non per la Fiorentina, ma per il Genoa. Erano loro che rischiavano di più, e hanno fatto melina. La Fiorentina fatto l’unica cosa che doveva fare, cioè non prendere gol: se Montella mette Simeone e va ad attaccare, lo rincorro io per Viale dei Mille.

Mi aspetto qualcosa di importante dal futuro. A me questa vicenda Commisso non convince, non ci vedo chiarezza. La città aspetta di sapere se davvero fa sul serio, se davvero c’è interesse, o se si ripeterà quanto successo col Milan. Prima di sbilanciarsi bisogna aspettare fino a venerdì.

Corvino? Il calcio è un po’ come la vita: ci sono momenti in cui rivendichi i successi, e momenti in cui l’ammissione delle responsabilità ti fa diventare più uomo. Con le sue dichiarazioni, Corvino si è esposto ad un vero e proprio massacro mediatico. La responsabilità mediatica del fallimento è della dirigenza.”