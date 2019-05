Cecchi: “Non mi torna il prezzo di acquisto della Fiorentina”

Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno:

Stamani ho trovato il telefono intasato dai messaggini per questa notizia, ho difficoltà ad esprimermi perché a Firenze ci sono due scuole di pensiero: io avrei preferito un presidente fiorentino, ma ormai Della Valle per un parte di Firenze non era più gradito e anche da parte della famiglia c’è stata una frattura irreparabile. Non mi torna per niente la cifra che è stata fatta in questa trattativa: mi sembra un po’ troppo bassa. Intanto vediamo di salvarci e sapete cosa mi fa paura? Che una parte della città non ha paura di retrocedere. La Fiorentina ha l’obbligo di salvarsi da sola perché non sempre si deve fare conto sugli altri.