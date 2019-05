Cecchi: “Fiorentina in balia degli eventi, sul fondo del Qatar…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, commentando la difficile situazione attuale della squadra gigliata:

La Fiorentina è in balìa degli eventi e deve rimettersi in carreggiata, dobbiamo salvarci da soli, non possiamo aspettare l’aiuto degli altri perché non arriverà. Se dovessimo perdere dal Genoa meriteremmo la Serie B. Non capisco perché aggrapparsi all’arbitro dopo 6 partite in cui non si vince, Montella ha il dovere di ricostruire l’ambiente in vista di domenica. Il Veretout di oggi non è un giocatore che serve alla causa viola, era un uomo imprescindibile per larga parte del campionato ma in queste ultime partite è l’emblema del calciatore che entra in campo per farci un favore. Per 2 o 3 giorni discutiamo ma domenica saremo tutti uniti, lo stadio sarà pieno per la Fiorentina, non è il tifo il problema, il vero problema è se questi giocatori sapranno ritrovare la loro identità. La Fiorentina ha le risorse per salvarsi da sola. Forse oggi dovremmo ripensare alle valutazioni fatte sui giocatori, Pioli va rivalutato, evidentemente lui riusciva a tirare fuori qualcosa in più dai giocatori. Ci avviamo verso una settimana storica per la squadra ma nessuno dalla società, escluso Antognoni, ha parlato. Un segnale forte dovrebbe darlo la dirigenza, che deve evitare a tutti i costi questo clima, siamo dentro un film surreale in cui la correzione deve arrivare da chi è al comando. Una voce che gira a Firenze racconta che il fondo del Qatar tempo fa abbia offerto 200 milioni ad i Della Valle andando incontro ad un rifiuto. Ma ogni volta che si cercano conferme in merito si trovano smentite ufficiali, quindi non penso sia vero.”