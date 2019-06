Cecchi: “Commisso un appassionato. L’errore di Diego Della Valle, ritenersi superiore a Firenze”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, quest’oggi ospite negli studi radiofonici di Radio Bruno Toscana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Anteprima Pentasport:

Da quel che mi è stato detto da un suo collaboratore, Commisso è un signore con una grande passione per il calcio, con un ingente patrimonio e con una gran voglia di imporsi nel calcio italiano. Ha una personalità ingrombrante, dal forte carattere e molto permaloso da quel che mi risulta. E’ un uomo pratico a cui piace agire con i fatti.

Adesso vedremo e attenderemo nuovi aggiornamenti sulla trattativa dell’acquisizione della Fiorentina. Penso in ogni caso che oggi a Firenze ci sia un’aria e un entusiasmo nuovo. Il tifoso viola ha bisogno di una figura come un proprietario che voglia investire perché è un forte segnale di passione e e attaccamento. Poi starà a lui decidere quanto e come investire, è ovvio. Ho sempre voluto un presidente che partecipasse. Non mi piace il presidente che considera la Fiorentina di proprietà propria. La Fiorentina appartiene a Firenze.

Spero che Commisso capisca che le squadre appartengano alle città e che i presidenti sono i rappresentati temporanei mettendoci l’aspetto più importante: non i soldi ma la passione.

Il punto è il come si presenterà Commisso con il pubblico fiorentino. Sarà importante l’empatia che vorrà metterci. Diego Della Valle ha sempre avuto un rapporto freddo con la piazza fiorentina se non qualche gesto nei primi anni. Il rapporto che ha avuto con Firenze non è mai stato dato dall’empatia che trasmetteva. Guardate Cecchi Gori che ne ha fatte di peggiori: nonostante i suoi errori, con la sua empatia, c’era chi lo amava e chi lo odiava. Diego Della Valle si è sempre ritenuto superiore a Firenze e i fiorentini sbagliando totalmente.