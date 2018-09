Ceccherini: ” Sto imparando tanto da Hugo e Pezzella. Eysseric…”

Federico Ceccherini, giocatore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva alla trasmissione Il Salotto viola

“Ho iniziato nel Livorno, ho fatto tutto il settore giovanile , ho fatto esperienza in Serie B, poi ho vinto il campionato e ho vissuto la Serie A. Dopo il Crotone ho sentito Corvino, non ci credevo. Sono andato subito a firmare perchè ero felicissimo. Questa squadra ha grande ambizioni e spero di fare bene. Modelli di riferimento? All’ inizio giocavo a centrocampo, poi tra i difensori mi sono sempre ispirato ai giocatori senza fronzoli, come Chiellini per esempio, che nell’ uno contro uno è tra i più forti. Arrivo alla Fiorentina? Mi sono dovuto adattare, adesso sto entrando nei meccanismi e mi sto trovando molto bene. Sto imparando tanto da Hugo e Pezzella, ma voglio provare a trovare il mio spazio. Pregio? Mi reputo uno che non molla mai, cerco sempre di riprendere ogni pallone. Posso migliorare ancora tanto, anche nel primo tocco verticale. Gruppo? Mi hanno accolto tutti benissimo, sono tutti bravi ragazzi. Hanno tutti grande umiltà e voglia di lavorare, e questo ci aiuterà a migliorare per tutto l’anno. Terzino? Si, siamo alcuni che possono coprire più ruoli, e questo può aiutare la squadra e il mister, avendo più soluzioni. Decisione sull’ Europa? C’era tanta rabbia per i giocatori quando è arrivata la sentenza, ma oggi tutti noi vogliamo ottenere ciò per cui abbiamo lavorato tanto. Siamo una grande squadra e stiamo lavorando per fare bene. Cosa ti ha colpito degli attaccanti viola? Marcarli in allenamento mi fa molto crescere. Chiesa ha un’esplosività fuori dal comune, Simeone è un lottatore che non molla mai, Pjaca si vede che ha grandi qualità tecniche, sopratutto nell’ uno contro uno. Eysseric in allenamento fa delle cose da giocatore di assoluto livello, mi auguro che possa fare altrettanto bene in partita. Europa? La cosa più importante è mantenere la giusta costanza e la testa nei momenti difficili della stagione, che potrebbero esserci. Idoli da bambino? Nesta, era molto elegante e molto bello per come usciva palla al piede. Pioli? Ci ricorda sempre che la base di tutto è la concentrazione, basta la minima disattenzione per fare un grande errore. Gara di Napoli? Il Napoli deve avere più pressione di noi, dobbiamo andare li per provare a vincere e far vedere il nostro gioco. Carriera? Essere qui mi aiuterà a crescere per cercare di dare il massimo, poi spero di rimanere qui il più possibile, per il futuro si vedrà. Chi è più simpatico nel gruppo viola? Se la giocano italiani e francesi, Biraghi e Benassi contro Veretout e Thereau. Tatuaggi speciali? Ho tatuata la data in cui abbiamo riportato il Livorno in Seire A, speriamo la prossima data sia per la Fiorentina. Pioli? Bravissima persona, tiene tutti sulle spine, è molto bravo nei momenti. Capisce sempre come comportarsi al meglio.”