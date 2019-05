Cda, fra curiosità e attesa: sale la febbre del sabato… mattina

E se l’attesa per il Cda fosse essa stessa il Cda? No, proprio no. Doveva essere oggi il tanto atteso consiglio di amministrazione della Fiorentina e invece bisognerà aspettare domani. Le teorie sul rinvio sono tante (LEGGILE), ma dalla società non filtra molto. Continuano a rincorrersi le quotazioni sul possibile arrivo di Rocco Commisso. Resistono anche il fondo del Qatar e in seconda battuta pure il proprietario dell’aeroporto, Eduardo Eurnekian. Domani sarà tutto più chiaro, dal consiglio dovrebbe emergere la strategia delle prossime settimane. Con l’auspicio che non diventino mesi. Sì, perché se così fosse il piano tecnico finirebbe ancora una volta per essere un corredo e non la centralità.

Il futuro di Chiesa resta sospeso, benché una sua permanenza appare molto complicata. Discorso simile si può fare per gli altri giocatori che hanno mercato e coloro che speravano in un riscatto che, probabilmente, non avverrà. Fino a qualche settimana fa al centro sportivo arrivavano agenti e procuratori. Qualcuno per portare via il proprio assistito da Firenze, altri per farcelo arrivare. Tutto però si è fermato. Sono anche loro, lontano da taccuini e microfoni, a ribadire che al momento la Fiorentina è ferma. Insomma, tutto bloccato davvero. Ed è anche questa attesa che contribuisce a far salire la febbre del sabato… mattina. Altro che John Travolta e l’irrefrenabile voglia di ballare. Qui, ma ancora per poco, è tutto fermo.