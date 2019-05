Castrovilli: “Torno a Firenze per far bene. La situazione viola? La squadra ne uscirà”

Gaetano Castrovilli saluta la Cremonese. Dopo due stagioni vissute nel club grigiorosso, adesso è il momento di salutare la società lombarda e tornare alla casa-madre, la Fiorentina. Quest’oggi in conferenza stampa il gioiellino pugliese ha parlato del suo futuro:

Qui sono stato benissimo e mi piacerebbe restare per continuare a crescere in un ambiente ideale, ma ad una piazza importante come Firenze non si può rinunciare facilmente. Non conosco ancora con esattezza il mio futuro, ma avrò lo stesso obiettivo di sempre: fare bene. Sono un ragazzo umile, ci metto sempre grande impegno e spero di potercela fare anche in questa occasione. La Fiorentina? E’ una grande società, la squadra ha tanti elementi di qualità: credo fermamente che i giocatori viola sapranno uscire da questa situazione delicata, non posso immaginare altro.