Carmignani: “La Fiorentina non è abituata a star dentro alla lotta salvezza”

Pietro Carmignani, ex giocatore della Fiorentina e in passato collaboratore tecnico nel settore giovanile del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportParma.com in vista della sfida tra la squadra ducale e quella viola:

La Fiorentina viene da cinque sconfitte di fila, al Milan serviva la vittoria per continuare a sperare nella Champions, ma ha ottenuto il massimo facendo il minimo. La Fiorentina invece sembrava più motivata ma ha impiegato un po’ a superare il clima di contestazione. La sconfitta è una punizione eccessiva, ma ora anche la Fiorentina è dentro la lotta salvezza e non vi è abituata