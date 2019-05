Calamai: “Punto su Faggiano, il primo incarico è cedere Chiesa e Simeone”

Così Luca Calamai dagli studi di Radio Bruno Toscana:

E’ stato sbagliato prendere Montella in quel momento e i risultati lo dimostrano. Anche a livello mediatico, hai già bruciato l’effetto che avrebbe dovuto portare un nuovo allenatore con un trascorso positivo, sarebbe stato diverso presentarlo in estate con un nuovo ciclo da cui ripartire. Corvino? Io non so niente e secondo me non lo sanno neanche loro. Credo che la soluzione migliore sarebbe affiancare Faggiano a Corvino, con la prospettiva di un anno di convivenza per poi lasciargli la gestione della parte tecnica dalla stagione successiva. Chiunque arriverà, come primo incarico dovrà vendere Chiesa, a meno che arrivi un input aziendale improbabile. Questo sarà il primo nodo, complicato, poi ci sarà da provare a vendere bene Simeone. Secondo me resterà Milenkovic, perchè dopo questo girone di ritorno dovresti svenderlo, insieme a Pezzella, Lafont, Muriel saranno i giocatori da cui si ripartirà. A centrocampo credo non rimarrà nessuno, neanche Benassi.