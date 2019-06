Calamai: “Non capisco la rabbia verso Corvino. Montella? Non lo terrei”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Pantaleo Corvino sta dicendo addio alla Fiorentina. E sinceramente non capisco tutta questa rabbia nei confronti della persona, che merita assolutamente rispetto. E’ un uomo di settant’anni che ha sempre amato la maglia viola e cercato di fare il meglio possibile. Ha sbagliato, e allora? Tutti noi sbagliamo. Non l’ha mai ammesso, ma ditemi voi in questo mondo un manager ai vertici di un club che chiede scusa per i propri errori. Ripeto, basta, guardiamo avanti e rispettiamo le persone. Anche con Montella: probabilmente resterà, diamogli fiducia. Io non lo terrei ma capisco la scelta di Commisso: ha preso un grande club in dieci giorni e deve affrontare, gestire e risolvere mille problemi. Pensiamo al futuro con ottimismo, basta pensare al passato. Chiesa? Sarà un braccio di ferro ma penso che possa rimanere.