La pazza idea di Calamai: “Batistuta chiami Higuain… Traorè-Rasmussen grande mistero”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento delle scelte in casa Fiorentina:

Avete notato che sta facendo contratti annuali. Il concetto è: siete tutti sotto esami. Mi tengo anche quelli che c’erano, se Montella non ci fosse già stato non lo avrebbe preso. Come ha detto, non licenzia nessuno. Domani Montella incontrerà Commisso, credo rimarrà al 99%. Corvino? Ha fatto una montagna di cose buone così come di cose cattive. L’autocritica non fa parte della sua persona. Ha portato il monte stipendi a 37 milioni, una squadra che a condizioni normali avrebbe portato all’Europa: avrebbe dovuto dire che Firenze merita un monte stipendi da 50 milioni, come il Torino. Ibrahimovic è fantamercato, mi aspetto un colpo fantasioso, magari Bati chiama Higuain e lo convince a rimettersi in discussione a Firenze… Traorè? Ho visto tante partite dell’Empoli e secondo me è un fenomeno, non lo prendi per questioni non del tutto chiarite. E prendi per 7 milioni Rasmussen che non giocava mai, è uno dei più grandi misteri di mercato.