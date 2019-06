Calamai: “La palla è tra i piedi di Commisso, ha circa tre settimane di tempo”

Di seguito il commento di Luca Calamai ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “La palla è tra i piedi di Commisso, ora solo lui può tirarsi indietro. L’esperienza mi insegna che quando uno vuol comprare ed uno vuole vendere alla fine l’accordo si trova. Il fatto che non sia stato nominato un gestore di questo passaggio testimonia il fatto che i Della Valle sono convinti di fare il tutto velocemente. Corvino e Montella restano in carica per la normale amministrazione. L’aspetto positivo è che la Fiorentina è ben vista in Europa, parte da una posizione di estrema pulizia economica: è perfettamente in linea con i paletti del FPF e non ha un euro di debito. I tempi? Commisso ha circa tre settimane di tempo per i pagamenti”.