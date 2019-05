Calamai: “Ci sono due possibilità per il futuro della Fiorentina”

Luca Calamai, noto giornalista e vice direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto al Pentasport:

“Si sono silenziati gli americani, e può essere dovuto a due cose, o vogliono stare alle regole di Diego Della Valle e utilizzare meno folklore, oppure hanno ricevuto qualche segnale negativo sulla trattativa. Credo a due ipotesi, la prima è che domani Diego comunichi che la Fiorentina è venduta, e si devono solo attendere i tempi tecnici del closing, di circa 15-20 giorni, che è la soluzione più rapida. La seconda è che Diego informi il cda di una serie di offerte, con intenti credibili, e che verrà nominato un advisor per valutarle, mentre per la parte sportiva viene nominato un nuovo direttore che gestisce l’ordinaria amministrazione ed il mercato. Poi c’è una terza opzione alla quale non credo, in cui la Fiorentina prima viene svuotata, per poi cercare un compratore. Ci sono momenti in cui non si può non fare calcio, e uno è questo. Non cominciare ad operare per la prossima stagione entro 15 massimo vuol dire buttare un’altra stagione, ritardando tutte le scelte fondamentali. Stadio? Credo che purtroppo sarà nuovamente un fallimento, visto che stanno saltando tutti i presupposti per fare questa opera. Sono sorpreso che si sia arrivati a venerdì, visto che io credevo si chiudesse lunedì. Probabilmente Diego ha cercato delle risposte in questi giorni, infatti mi auguro che si troveranno risposte domani.”