Bucchioni: “Va fatta pulizia, inaccettabile sia 16^ una squadra costata 180 milioni”

Al microfono aperto di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così il momento viola: “A Firenze la partita è stata inguardabile. E’ inaccettabile vedere la Fiorentina sedicesima, non è possibile che si riduca una squadra così costata 180 milioni di euro. Va fatta pulizia, Montella ha fatto solamente due pareggi indecenti. Se arriverà la proprietà nuova mi aspetto un cambio totale. La società è ufficialmente in vendita e c’è una trattativa in atto che dovrà evolvere. La proprietà vuole avere indicazioni per andare avanti e ci sono passaggi burocratici da rispettare. Il CDA che è stato appena convocato andrà in questa direzione”.