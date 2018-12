Bucchioni: “Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro”

Ai microfoni di Radio Blu è intervenuto Enzo Bucchioni per commentare l’attualità di casa Fiorentina: “Tra la partita giocata a Milano e quella di ieri c’è una sola differenza: il risultato. Contro il Milan Chiesa ha sfruttato un momento di incertezza quando Gattuso ha cambiato modulo, tutto qui. Mi fa dispiacere che qualcuno dopo la vittoria di Milano abbia cominciato a riparlare di Champions”.

“Pjaca ormai è fuori categoria, anche ieri avrei preferito Gerson dall’inizio. Stamattina qualcuno parlava di mercato invece che parlare della partita. Io credo che bisognerebbe mettere con le spalle al muro questa priorità e tornare a fare bene calcio, questo grigiore dopo due anni e mezzo ha stufato. Se non approfittiamo di un campionato mediocre come questo quando ci torniamo in Europa?”.

“Della Valle? Tornerà a parlare al sito ufficiale dopo una vittoria, quando si perde sparisce. Nei momenti di difficoltà il Presidente dovrebbe parlare, anche con parole forti, ma dovrebbe mandare un messaggio. Questa città ha bisogno di capire dove stiamo andando. Questo non è il livello di Firenze, il livello di Firenze è un altro. Basta guardare i dati sugli investimenti delle televisioni, la Fiorentina è al sesto posto e per quel livello deve competere”.