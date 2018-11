Bucchioni: “Corvino azzecca una scommessa ogni venti. Fiorentina non da EL”

Enzo Bucchioni, noto opinionista, ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Blu:

“Le parole di Corvino fanno male, questi signori se ne approfittano dell’amore della gente. Nessuno può essere favorevole ad un progetto a ribasso come quello in corso, i tifosi sono vicini alla squadra per la maglia e per il cuore dei ragazzi che la vestono. Ci si deve accontentare di questo grigiore. Poi l’allenatore dovrebbe stare attento a fare dei cambi migliori, perché non vincere contro Bologna e Frosinone è un problema. Il Bologna ieri non ha giocato, Inzaghi ha sbagliato tutta la formazione, ci sono poche squadre che giocano così male in Serie A. Unica cosa positiva del pareggio di ieri è la condizione atletica della squadra, che sembra stare bene. Veretout è fuori ruolo, non è la sua posizione il mediano, non ha i tempi di impostazione. Tutti i problemi nascono dal mercato sbagliato, Simeone è in un momento difficile e non c’è nessun sostituto. Corvino azzecca una scommessa ogni 20, non si può andare avanti così. In attacco serviva un giocatore esperto,che fosse pronto come alternativa e che potesse aiutare il titolare. Ieri sono stati fatti tantissimi errori, da Mirallas, che non è più un giocatore, al terzino destro, che non è stato visto. Questo limbo non può appartenere alla città di Firenze, quanto si può andare avanti con questo limbo?”